Corvus Gold liefert erneut starke Bohrergebnisse

Corvus Gold (2,30 CAD | 1,63 Euro; CA2210131058) hat neueste Bohrergebnisse von seinen Testbohrungen auf dem North Bullfrog-Projekt vermeldet. Konkret wurde das sogenannte Sierra Blanca-Vorkommen ins Visier genommen. DIe Resultate zeigen, dass sich die Mineralisierung auch in diesem Bereich fortsetzt. So kam Bohrloch NB19-469 auf 39,6 Meter mit 0,71 g/t Gold, NB19-470 wies 1,05 g/t Gold über 6,1 Meter auf (zu den kompletten Bohrergebnissen). Sierra Blanca gehört nicht zur bestehenden Ressource. Zudem bestätigen sie den jüngst verkündeten Ansatz des Managements, hier mit kleinem Geld in Produktion zu gehen und später dann aus dem Cashflow den Bau der Mine auf dem zweiten Vorkommen, Mother Lode, zu finanzieren. Für North Bullfrog plant man in mehreren Phasen die Förderung aufzunehmen und das Material im Heap Leach-Verfahren zu verarbeiten. Mit dem aktuellen Bohrprogramm will Corvus testen, wie weit die Mineralisierung auf dem Projekt reicht. Vorstandschef Jeffrey Pontius sieht in den Resultaten einen weitere Bestätigung, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Um die Produktionspläne zu konkretisieren, will das Unternehmen für die zwei Projekte, die sich auf einer Liegenschaft in Nevada befinden, jeweils getrennte Wirtschaftlichkeitsstudien (PEA) vorlegen.

Die Übernahmewelle läuft

Ob Corvus witklich selbst in Produktion geht, ist aber völlig offen. Denn das Unternehmen gilt als einer der Übernahmekandidaten in der Goldbranche. Sowohl Großaktionär AngloGold Ashanti (Anteil: 17%) als auch dem neuen Nevada Joint Venture von Barrick Gold und Newmont Goldcorp wird nachgesagt, an dem Vorkommen interessiert zu sein. AngloGold besitzt direkt nebenan das Silicon-Projekt. Nevada Gold Mines wiederum will seine Pipeline in der Region ausbauen. Corvus‘ Ressource liegt inzwischen bei kumuliert 3,6 Mio. Unzen und ist damit das größte, in Entwicklung befindliche Projekt der Region, dass noch keinem Goldproduzenten gehört (mehr hier). Analyst Heiko Ihle von H.C. Wainwright gab zuletzt ein Kursziel von 6,90 CAD für die Corvus-Aktie aus (mehr hier).