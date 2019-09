Vor knapp zwei Wochen, als der Anschlag auf die Saudische Raffinerie Abkaik verübt wurde, haben wir gesagt der Markt wird entgegen der kompletten Marktmeinung nicht steigen, sondern den Beginn eines längeren Kursverfalls einleiten. Wir wurden teilweise verlacht, es wäre schlichtweg verrückt, in so einem Marktumfeld den Markt zu shorten.

Wir haben am gestrigen Freitag den 27.09.19 unsere dritte Short Position verkauft und bleiben weiter Short investiert, suchen jedoch nun nach einen Long Einstieg!

Die Bullen in WTI fangen langsam wieder an aufzuwachen und können den Markt bereits zum zweiten Mal aus dem Bereich von $55 nach oben treiben, weshalb wir einen weiteren Teilverkauf vorgenommen haben. Wir gehen in WTI bekanntlich von einer anstehenden Gegenbewegung aus, die den Markt noch einmal zurück in den Bereich von $59 - $60 treiben wird. Über $56.85 und letztlich $57.44 liegt uns ein deutliches Zeichen vor, dass der Markt sein Zwischentief ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung Norden befindet.