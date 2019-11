NatGas – Pünktlich seit den 90ern! Wer in NatGas genau hinschaut, dem dürfte bereits aufgefallen sein, dass der Markt seit fast 30 Jahren, mit einer Wahrscheinlichkeit von 87% alle größeren Rallys im August startet.

Mit unserem Einstieg am 24.10.2019 haben wir diesen Startschuss in NatGas zwar pünktlich abgefangen und bereits über 20% Kursgewinn realisiert, jedoch sollte sich hier niemand von der laufenden Rally blenden lassen, denn von Nachhaltigkeit wird diese nicht geprägt sein. Ganz nach dem Motto, „What goes up, must come down” findet jede dieser Aufwärtsbewegungen einen abrupten Abschluss, fällt mindestens genauso impulsiv wieder zurück und unterschreitet hierbei oftmals den Ausgangspunkt der ursprünglichen Rally. Die Sache ist nur, bevor dieser Abverkauf kommt, geht es erst einmal richtig nach oben. Werfen Sie einen Blick auf den Chart und die schier unglaubliche Genauigkeit nach der sich der Markt zyklisch bewegt.