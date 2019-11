Zeigt der Dollar keine Schwäche, zeigt Gold keine Stärke

Die aktuelle Schwäche des Goldpreises lässt sich neben den gestiegenen Zinsen (siehe vorgestrige Börse-Intern) noch mit einer weiteren Marktentwicklung begründen: Der starke Dollar setzt dem Goldpreis ebenfalls zu.

Wie vorgestern berichtet, hat der Goldpreis am 3. September sein aktuelles Trendhoch ausgebildet. Zum gleichen Zeitpunkt markierten die Zinsen in den USA ihr Tief. So weit, so bekannt. Der Goldpreis hat sich aber nach einer ersten ABC-Korrektur (siehe blaue Buchstaben im folgenden Chart) noch einmal stabil gezeigt und konnte vom 1. Oktober bis zum 1. November durch höhere Tiefs (kleine grüne Aufwärtslinie) sogar tendenziell zulegen. Erst ab dem 1. November bekam der Edelmetallkurs dann wieder „einen auf den Deckel“ (roter Pfeil).