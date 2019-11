Nach dem all time high am 4. Mai 2017 bei 133,50 Euro schwenkt der Kurs der Siemens-Aktie auf eine ausgedehnte Abwärtssequenz ein, die sich bis zum Tief bei 84,42 Euro am 15. August 2019 erstreckt. Ab diesem Zeitpunkt hat das Papier ohne nennenswerte Rücksetzer einen Großteil der Verluste in Rekordzeit wieder wettgemacht. Aktuell ist dieses Aufwärtsmomentum noch intakt, Die Aktie notiert bei 117,52 Euro.

Die nächsten Widerstände geraten dadurch bei 120,69 Euro und 125,49 Euro schnell in Reichweite. Dreht der Kurs allerdings nach unten, so liegt ein wichtiges Support-Level bei 113,13 Euro. Wird dieses Level unterschritten, findet der Kurs bei 108,28 Euro eine starke Unterstützung.

Siemens (Tageschart in Euro) Tendenz: