Aktionäre von Thyssen-Krupp fordern von der neuen Chefin Martina Merz eine klare Turnaround-Strategie, weil sie langfristig eine Abwicklung der Stahl-Sparte befürchten. Bei der Bilanzveröffentlichung am 21. November 2019 mussten hohe Verluste präsentiert werden. Die Prognose für das kommende Geschäftsjahr fällt ebenfalls wenig rosig aus, nachdem die geplante Restrukturierung mittelfristig enorme Mittel verschlingt. So steht ein geplanter Börsengang bzw. ein Verkauf der profitablen Aufzugs-Sparte im Raum, um die Restrukturierung zu stemmen. Der geschätzte Wert der Aufzugs-Sparte liegt zwischen 15 bis 20 Milliarden Euro. Betrachtet man die Stahl-Sparte in Europa isoliert, so wurde schon lange kein Geld mehr verdient. Thyssen-Krupp steckt seit zehn Jahren in der Dauerkrise. Dementsprechend präsentiert sich auch die Kursentwicklung, die zu einer Short-Strategie einlädt.

Zum Chart