Für Voltabox geht es wieder hoch – Ich habe die Insider-Informationen für Sie

Felix Haupt Felix Haupt

felix-haupt.com Felix Haupt

Seit seinem 16. Lebensjahr beschäftigt sich Felix Haupt intensiv mit dem Kapitalmarkt. In seinem "Felix Haupt Börsenbrief" legt er den Schwerpunkt auf die DAX-Familie (DAX,TecDAX,MDAX,SDAX), ATX, Dow Jones und Nasdaq. Er handelt Aktien, aber auch Derivate, wenn das Chancen/Risiko Verhältnis überzeugend ist. Herzstück in seinem Börsendienst, ist das erfolgreiche 1.Million Musterdepot in dem er Ihnen zeigt, wie er aus einem Startkapital von 100.000 Euro, die 1.Million Euro erzielt.

RSS-Feed Felix Haupt