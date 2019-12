DAX wieder über 13.100 Punkten

Allerdings dürfte der DAX vor den zahlreichen wichtigen Ereignissen der laufenden Woche keine Richtungsentscheidung vollziehen. Am heutigen Abend um 20:00 Uhr findet der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed statt.

Am morgigen Donnerstag folgt der Leitzinsentscheid der EZB sowie die Parlamentswahl in Großbritannien. Und am Sonntag wird man wissen, ob die USA ihre Zölle auf chinesische Importe weiter anheben werden oder nicht.