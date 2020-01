Digitalisierung – Anschluss wird für Deutschland teuer

Die Digitalisierung wartet nicht auf uns!“ Mit diesen Worten heizt Bitkom-Präsident Achim Berg zur Jahres-PK des Digitalverbandes die Digital-Debatte in Deutschland an. Anders als die Gesamtwirtschaft, die mit ihrem Wachstum nur mühsam über die Null-Linie kommt, weist die deutsche Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) 2019 ein Umsatzplus von 2% auf 169,6 Mrd. Euro auf.

Mit hiesigen Pro-Kopf-Ausgaben pro Jahr von 909 Euro zu 1 900 Euro in den USA läuft Deutschland dem Primus deutlich hinterher. Der zuvor erkämpfte Weltmarktanteil von 6% lasse sich aktuell mit 4,2% (USA: 31,7%) nicht halten, erklärt uns Berg im Call am Dienstag. Dabei wächst die deutsche ITK-Branche erfreulich nachhaltig. 2020 erwartet der Verband erstmals über 1,2 (2019: +42 000 auf 1,19) Mio. Beschäftigte und damit etwa 350 000 mehr als in der Schüsselindustrie Automobil, konstatiert Berg. Das Weiterschreiben dieser Erfolgsstory erfordere aber Investitionen und mehr Fachkräfte. Ohne Beistand aus der Politik sei das nicht zu schaffen.

Das Land brauche mit Blick auf seinen Digitalzustand nicht nur ein Update, sondern einen Restart, drängt Berg und bringt in diesem Kontext öffentliche Investitionen von mehreren Milliarden Euro ins Spiel. Konkreter will er auf Nachfrage nicht werden, verweist zur Orientierung aber auf die 6,5 Mrd. Euro Erlöse der 5G-Lizenzauktion, die alleine in den Netzausbau fließen müssen. Weitere Großbaustellen für den Restart nimmt der Verband in seiner neuen „Digital-Strategie 2025“ ins Visier. Neben mehr digitaler Bildungskompetenz nennt der Bitkom darin eine erstklassige Infrastruktur, den von Grund auf digital aufzustellenden Staats- und Verwaltungsapparat sowie eine neue Datenpolitik als entscheidende Hebel für ein smartes Deutschland. Noch nicht enthalten in dem Programm sind Bestrebungen für eine CO2-freiere ITK-Branche. Um diese, versichert Berg, bemühe sich der Verband im Austausch mit Berlin aber bereits mit Nachdruck.

DER PLATOW Brief 4 Wochen gratis lesen

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.