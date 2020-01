Nevada Copper: Kupfer-Produktion wird zügig hochgefahren!

Seit Mitte Dezember wird auf der Pumpkin Hollow Kupfermine von Nevada Copper produziert. Damit hat das Unternehmen im Zeitplan die Förderung aufgenommen und muss nun die Kapazitäten hochfahren. Parallel zu diesem „Ramp up“ gehen die Arbeiten auf der Untertagemine aber weiter. So wurden weitere Schächte komplettiert. Aus dem ersten Stollen wurde auch schon das Erz geholt. Das Unternehmen baut jetzt ein Erzlager auf, während die Verarbeitungsanlage hochgefahren wird. In dieser Anfangphase müssen die Prozesse noch entsprechend optimiert werden.

Machbarkeitsstudie für Tagebau

Parallel treibt Nevada Copper aber die Arbeiten auf seinem Tagebau voran, der auf der gleichen Liegenschaft wie Pumpkin Hollow liegt. Dazu wird es noch in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie geben, eine sogenannte Feasibility Study, geben. Aktuell wird das Ingenieursbüro für diese Arbeit ausgewählt. Nicht zu vergessen ist, dass Nevada Copper in den vergangenen Jahren Flächen dazugekauft hat. Die Exploration wird hier ebenfalls weiter betrieben. Erst jüngst hat man beispielsweise neue Bohrziele per „aero-magnetic survey“ identifiziert. Das 2020er Bohrprogramm befindet sich noch in der Planungsphase. Definitiv werden dabei Bohrziele nahe der Untergrundmine dabei sein, um hier die Ressource vergrößern zu können.

Aktie behauptet Niveau

Die Aktie (0,36 CAD | 0,26 Euro; CA64128F1099) des Unternehmens hat unterdessen nach dem Anstieg bis zum Jahreswechsel das höhere Niveau behauptet. Dabei spielt der Kupferpreis mit. Allerdings besteht noch reichlich Potenzial nach oben. Zum einen fließt nun durch die Kupferverkäufe Cash ins Unternehmen. Üblicherweise kommt es aber mit Aufnahme der Produktion zu einer Neuberwertung einer Minenaktie. Zum Jahreswechsel 2017/18 war die Aktie außerdem mehr als doppelt so teur. Damals hatte man aber noch nicht einmal mit dem Bau der Mine begonnen. Insofern besteht hier deutlich Luft nach oben.