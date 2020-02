Trotz der - in erster Linie in China - anhaltenden Ausbreitung des Corona-Virus und der weiterhin nur schwer einzuschätzenden Folgen dieser Entwicklung überwog in der Berichtswoche der vorsichtige Optimismus.

Was diese Woche wichtig war: Hoffnung behält die Oberhand Steigende Virusfälle und Gewinnmitnahmen nach Höchstständen Trotz der - in erster Linie in China - anhaltenden Ausbreitung des Corona-Virus und der weiterhin nur schwer einzuschätzenden Folgen dieser Entwicklung überwog in der Berichtswoche der vorsichtige Optimismus. Eine neue Berechnungsmethode zur Bestimmung der Krankheitsfälle führte zu unerwartet hohen Steigerungsraten und hatte in der zweiten Wochenhälfte am Markt für etwas Ernüchterung und Gewinnmitnahmen gesorgt. Dennoch erzielten einige Aktienindizes in der Berichtswoche historische Höchststände. An den Kern-Staatsanleihemärkten schwankten die Renditen leicht, Bundesanleihen und US-Treasuries zeigten sich per saldo nur wenig verändert. Gesucht waren hingegen Staatspapiere aus der Peripherie. Der Ölpreis konnte sich nach der seit Jahresbeginn kontinuierlich abwärts gerichteten Preisbewegung in der Berichtswoche um gut vier Prozent auf 56,5 US-Dollar je Barrel Brent erholen.