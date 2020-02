Renault öffnete am vergangenen Freitag die Bücher für das Gesamtjahr 2019 und musste sehr viel Negatives präsentieren. So wirkte sich neben der schlechten Autokonjunktur die unsichere Zukunft der Allianz mit Nissan und Mitsubishi negativ auf die Zahlen aus. Nissan hat seinen früheren Chef Carlos Ghosn auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt. Ihm wird 'betrügerisches' und 'korruptes' Verhalten vorgeworfen. In Summe konnte Renault einen kleinen Gewinn von 19 Millionen Euro ausweisen und musste beim Umsatz ein Minus von 3 Prozent hinnehmen. Im Gegensatz zu dem deutschen Autobauern leidet Renault auch unter dem niedrigen und auch sinkenden Autoabsatz in China.

Der Autokonzern sucht sein Heil aber weiterhin in Form von Partnerschaften mit anderen Autokonzernen. Um technologisch nicht abgehängt zu werden, wird auch die Zusammenarbeit mit Daimler forciert.

Zum Chart