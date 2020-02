Der Goldpreis kann durch die Coronavirus-Krise massiv profitieren: Immer mehr Anleger flüchten in den als sicher geltenden Anlegerhafen. Am Montagnachmittag kostet eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) fast 1.700 US-Dollar (Stand: 24.02.2020, 15:21 Uhr). Das ist der höchste Stand seit 2013. Geht die Gold-Rallye weiter? Das sagen ausgewiesene Gold-Experten:

Benjamin Summa, Leiter Kommunikation beim Goldhändler pro aurum, macht darauf aufmerksam, dass bereits im Dezember 2019 einen Nachfragerekord auf physisches Gold gegeben habe. Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte der Edelmetall-Experte: „Im Dezember hatten wir in der Tat einen echten Run auf Edelmetalle gesehen, der stark an das Treiben am Höhepunkt der Finanzkrise in den Jahren 2011 und 2012 erinnert hat. Mittlerweile hat sich die angespannte Versorgungslage wieder entspannt. Die meisten Gattungen sind prompt verfügbar. Das gesamte Orderaufkommen hat sich seit Januar 2020 im Vergleich zum Dezember 2019 beruhigt.

Dennoch ist es nicht zu einem drastischen Umsatzeinbruch gekommen, der aufgrund der Absenkung der Bargeldgrenze für anonyme Bargeschäfte erwartet werden konnte. Warum bleiben unsere Umsätze relativ stabil? Zum einen klettert der Euro-Goldpreis derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Viele Menschen glauben fest an weiter steigende Kurse, diese Kunden sind nach wie vor auf der Käuferseite. Zudem sind viele Privatanleger von der Ankündigung einiger Banken, Negativzinsen zu erheben, im Mark erschüttert – diese Menschen sind nun auf der Suche nach alternativen Anlageklassen. Gold spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle.

Zahlreiche Kunden, die schon früh in Gold investiert haben, verkaufen derzeit aber auch wegen des hohen Euro-Goldpreises. Wir sehen aktuell vermehrt Verkaufsaufträge in einer Größenordnung von 25.000 Euro bis 100.000 Euro. In normalen Zeiten sind 85 Prozent unserer Kunden auf der Käuferseite und 15 Prozent verkaufen. Derzeit verkaufen knapp 30 Prozent unserer Kunden ihre Edelmetalle an uns. Unsere Gold-Bestseller sind derzeit: Goldbarren 1 Unze und 50 Gramm, Goldmünzen 1 Unze Krügerrand und 1 Unze Philharmoniker.“

Howie Lee, Ökonom bei der Oversea-Chinese Banking Corp. in Singapur, erklärte heute gegenüber dem US-Nachrichtensender Bloomberg: „Die Ausbreitung des Corona-Virus nach Italien und Südkorea bedroht die Erholung der Börsenkurse und diese Angst treibt den Goldpreis nach oben. Die Aufwärtsdynamik ist stark und das Interesse an Gold wird hoch bleiben, bis die Situation sich verbessert.“

Arthur Brunner, Börsenhändler von der Wertpapierhandelsbank ICF, glaubt, dass der Goldpreis auch langfristig hoch bleiben wird. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte der Börsenspezialist heute: „Mit Corona weiß man nicht, wie weit sich das Ausbreiten wird. Wir haben in Europa ja nur punktuell ein Auftreten des Virus. Sollte sich das Virus weiter ausbreiten, besteht natürlich die Gefahr, dass die Weltwirtschaft sich dauerhaft abschwächt. Und in diesen Phasen ist Gold natürlich weiterhin eine gute Wahl und ein Ende des Aufwärtstrends ist im Moment nicht absehbar.“

Während der Goldpreis aktuell mehr als zwei Prozent im Plus steht, brechen die Aktienmärkte weltweit ein: Der DAX steht am Montagnachmittag fast vier Prozent im Minus. Der Dow Jones verzeichnet ein Minus von fast drei Prozent. Der italienische Leitindex FTSE MIB steht aktuelle sogar fast sechs Prozent im Minus (Stand: 24.02.2020, 15:16 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Produkt-Link klicken, wird uns das vergütet.