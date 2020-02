EMX verkauft Projekte in Schweden an District Metals

EMX Royalty hat in Skandinavien sein Portfolio von Lizenzen, Beteiligungen und Investitionen erweitert. Mit dem Verkauf von zwei schwedischen Projekten sichert sich EMX Lizenzgebühren sowie eine Beteiligung an District Metals .

Die von EMX Royalty (2,19 CAD | 1,50 Euro; CA26873J1075) verkauften VMS-Projekte Tomtebo und Trollberget liegen in Schweden. An Rohstoffen beinhalten sie Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold. EMX erhält eine 9,9-prozentige Beteiligung an District Metals. Dazu kommen NSR-Lizenzgebühren in Höhe von 2,5 Prozent für jedes Projekt sowie jährliche Lizenzgebühren-Vorauszahlungen und weitere Zahlungen. EMX erhält für den Verkauf 35.000 CAD. Im Jahr 2017 hatte EMX die beiden Projekte erworben und vorangetrieben. Nun wurden die Explorationslizenzen an District Metals verkauft.

Potenzial der Projekte

Tomtebo und Trollberget liegen in der Bergbauregion Bergslagen im südlichen Schweden, im Herzen des Weltklasse-VMS-Distrikes Bergslagen. Sie erstrecken sich über eine Fläche von 5.500 Hektar. In der Nähe, cirka 25 Kilometer entfernt, befindet sich die aktive Garpenberg-Mine, eine der größten und effizientesten Untertageminen weltweit mit verschiedenen Metallen. Am Standort der Tomtebo-Mine wurde bereits früher Kupfer produziert. Nämlich von Mitte des 17. Jahrhunderts mit Unterbrechungen bis zum Jahr 1969. Dabei wurde bis in eine Tiefe von nur 200 Metern gearbeitet. Die Trollberget-Mine weist ebenfalls eine Mineralisierung mit mehreren Metallen auf, wobei diese entlang des Streichens weiterhin offen ist. Aus historischer Sicht gibt es allerdings nur wenig belastbare Informationen. Die nötige Infrastruktur ist bei beiden Projekten vorhanden und sie sind ganzjährig zugängig.

EMX weiter auf Kurs

Mit diesem neuen Deal zeigt EMX einmal mehr wie das Geschäftsmodell funktioniert und gewinnbringend umgesetzt wird. Kauf von Projekten beziehungsweise Explorationsrechten in einem frühen Stadion, eigene Weiterentwicklung der Projekte und schließlich holt man sich Partner ins Boot. Mit dem Verkauf erlangt EMX Lizenzen, Gebühren und wie in diesem Fall auch einen Anteil am Partnerunternehmen.

Aktieninfo EMX Royalty Corporation

Börsenkürzel TSX-V/NYSE: EMX

ISIN: CA26873J1075

Aktueller Aktienkurs: 2,19 CAD | 1,50 Euro

Ausstehende Aktien: 83.660.760

Optionen/Warrants: 6.627.200

Voll verwässert: 90.287.960

Börsenwert: 197,7 Mio. CAD