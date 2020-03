EMX Royalty kauft Lizenzgebühren-Portfolio von Revelo Resources

EMX Royalty hat mitten in der Börsenkrise NSR-Lizenzen von Revelo Resources für 18 Liegenschaften in Chile erworben. Für die Royalty-Gesellschaft sind damit die Chancen auf aussichtsreiche Lizenzgebühren wieder gewachsen, zudem zahlte sich die volle Kasse aus.

EMX Royalty (1,93 CAD, 1,32 Euro; CA36873J1075) hatte bereits im Januar 2020 für rund 1,5 Mio. Dollar den Kauf von 20 Royalty-Vereinbarungen (NSR) mit Revolo Resources vereinbart. Neun von diesen NSR-Lizenzen waren Explorationsprojekte, welche Revolo selbst bearbeitet hat. Die übrigen elf Royaltys waren Projekte anderer Unternehmen. Revolo wollte einen Teil der Kaufsumme zur Tilgung eines Darlehens verwenden. Nämlich eine Leihe von EMX an Revolo in Höhe von 520.000 CAD.

Lizenzgebühren für 18 Liegenschaften in Chile

Nun konnte der Kauf von Lizenzgebühren für 18 Projekte unter Dach und Fach gebracht werden. EMX zahlt 1.162.000 USD. Gleichzeitig zahlt Revolo das Darlehen in Höhe von 369.907 USD zurück. Dies ist auch bereits geschehen.

Die 18 Liegenschaften

Diese Projekte liegen in hochproduktiven Metallgürteln (Costal, Paleocene, Domeyko) im nördlichen Chile. Dabei handelt es sich um Porphyr-, Eisenoxid-, Gold- und Kupferminerlisierungen. Damit befinden sich die Liegenschaften in einem der weltweit führenden Bergbaugebiete. Neun Projekte werden von Dritten kontrolliert, nämlich vier von Austral Gold, ein Projekt von Hochschild Mining, eins von Masgalas America und drei von Atacama Copper. Gold, Silber, Kupfer und Molybden sind die Rohstoffe in den Liegenschaften. Neun Projekte stehen unter der Herrschaft von Revolo. Die NSR-Gebühren liegen bei allen Projekten zwischen 0,5 und 2 Prozent, die meisten liegen bei einem Prozent. Somit hat sich EMX nun in den wichtigsten Mineralgürteln Chiles eingekauft und sein Lizenz-Portfolio wieder vergrößert.

Geschäftsstrategie sorgt für Chancen

Dank seiner prall gefüllten Kasse konnte EMX also wieder einmal auf Einkaufstour gehen und sein Portfolio von rund 100 Projekten, Beteiligungen und Royaltys erweitern. Die bisherigen Erfolge geben EMX und dessen Geschäftsstrategie Recht. Auf fünf Kontinenten unterwegs pickt sich EMX vielversprechende Projekte heraus und geht Lizenzvereinbarungen ein. Auch strategische Investitionen und Beteiligungen an Partnerfirmen gehören zum Geschäft.