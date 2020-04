The All-American Brand

Coca-Cola ist vermutlich der Prototyp eines Unternehmens, das ein defensives, vergleichsweise konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell mit einer bekannten Marke von globaler Strahlkraft verbindet. Mit einer Präsenz in über 200 Ländern ist der Konzern ein absoluter Global Player, der konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Regionen bis zu einem bestimmten Ausmaß glätten und ausgleichen kann – allerdings würde ein weltweiter Wirtschaftseinbruch zweifellos auch die Geschäfte von Coca-Cola treffen.



Dieses Risiko sollten Value-Anleger selbst bei einem Investment in das Dow-Jones-Schwergewicht keinesfalls ausblenden. Tatsächlich hat das Coronavirus durchaus das Potenzial, das Wachstum auf allen Kontinenten zumindest kurzfristig empfindlich absinken zu lassen. Immerhin konnte sich Coca-Cola bislang darauf verlassen, dass seine beim Verbraucher äußerst bekannten Marken selbst in einer Rezession fleißig weiter gekauft werden. Das diver -sifizierte Brand-Portfolio umfasst neben der Kernmarke Coca-Cola noch andere Limonaden und Softdrinks (Fanta, Sprite, mezzo mix) sowie Mineralwässer (Bonaqua, Apollinaris, smartwater), isotonische Getränke, Fruchtsäfte, Smoothies, Kaffees und Tees.

Ein Börsenwert von über 230 Mrd. USD ist einerseits Ausdruck dieser starken, in der Vergangenheit recht krisenfesten Geschäftsbasis – andererseits spiegelt sich darin auch der Wert der Weltmarke Coca-Cola, der im vergangenen Jahr auf über 63 Mrd. USD taxiert wurde. Damit lag das Unternehmen klar vor der Konkurrenz (PepsiCo: 20,5 Mrd. USD) und vor anderen US-Konsummarken wie McDonald’s oder Nike.

Für den Softdrinkkönig aus Atlanta spricht außerdem eine Reihe von betriebswirtschaftlichen und finanziellen Kennzahlen. Coca-Colas operative Rendite von 28% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt, was insbesondere auf das hochprofitable Lizenzgeschäft zurückzuführen ist. Daraus resultiert ein beeindruckender Free Cashflow von jeweils rund 8,4 Mrd. USD in den Geschäftsjahren 2018 und 2019. Damit lässt sich auch in Zukunft eine attraktive Ausschüttung finanzieren. In Krisenzeiten wird das Dividendenargument (3,2% Dividendenrendite) zu einer zunehmend wichtigen Stütze für den Aktienkurs.

Autor: Marcus Wessel

(Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 04/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 20.03.2020 erfasst wurden.)

