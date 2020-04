nach dem desaströsen März atmet die Börse zur Zeit etwas durch. Doch vom „Normalzustand“ sind wir noch Monate entfernt.

Das grassierende Coronavirus hat die Welt zum Stillstand gebracht. Auch an den Kapitalmärkten schien zeitweise ein Shutdown nahe. Die Aktienmärkte verzeichneten die heftigsten Tagesverluste seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren. Die Börse war im Panik-Modus - gemessen am Volatilitätsindex VDAX, der in nie gekannte Höhen schoss. Doch seit Ende März fangen sich die Kurse etwas, immerhin verbessert sich die Viruslage leicht.

Doch gerade in den USA scheint das medizinische Chaos noch größer als in Europa und die US-Arbeitslosenzahlen sind geradezu explodiert - von quasi Vollbeschäftigung auf über 20 Millionen verlorene Jobs. Die Kursreaktion auf die Arbeitsmarktzahlen war überraschenderweise dennoch positiv. Ist das wieder die gleiche Ignoranz, die der Markt bereits Anfang des Jahres an den Tag gelegt hat, als das Virus zunächst nur in China wütete und hier die Kurse noch auf neue Höchststände stiegen!?