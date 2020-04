Die europäischen Banken gehören zu den großen Verlierern des shut downs. Während sich sogar Luftfahrtaktien wie Boeing von den Tiefs einigermaßen erholen konnten, stagnieren die Bankpapiere auf niedrigem Niveau. Auch der Aktienkurs der Commerzbank musste 55 % im sell off abgeben. Darüber hinaus verunsichert der Finanzvorstand der Deutschen Bank von Moltke die Marktteilnehmer mit der Aussage, dass es für eine Abschätzung der shut down Kosten auf das Jahresergebnis viel zu früh sei. Umgekehrt wären es auch die Bankaktien, die im Falle eines Durchbruches in der Corona-Forschung ordentlich aufwerten würden. Nachdem die halbe Welt an verschiedensten Lösungen forscht, besteht die Wahrscheinlichkeit auf eine vorzeitige Entschärfung der Krise und auf beträchtliches Potential nach oben.

Zum Chart

Der sell off fiel bei der Commerzbank-Aktie mit 55 % vergleichsweise stark aus und kam erst bei der magic number von 3 Euro zum stehen. In weiterer Folge wurde diese Marke etliche Male getestet, konnte aber nicht nachhaltig unterschritten werden. Die letzten Handelstage hat sich der Kurs um knappe 20% vom dieser Unterstützung bis auf 3,60 Euro emporgearbeitet. Kurzfristig besteht Potential bis zum Retracement von 3,90 Euro, bei entsprechenden Momentum könnte aber auch die Lücke bei 4,30 Euro geschlossen werden. Ungehebelt entspricht dies einem Potential von 17 %. Die Unterstützung bei 3 Euro sollte auch bei einem neuerlichen Rückschlag halten, nachdem sie auch in der dunkelsten Stunde am 16. März gehalten hat.