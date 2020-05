Dirk Schmitz, Deutschlandchef von Blackrock, ist ebenfalls überzeugt, dass sich Nachhaltigkeit bei der Geldanlage lohnt. Gegenüber dem Handelsblatt erklärte er am heutigen Montag: „Die Coronakrise hat gezeigt, dass sich Nachhaltigkeit in Extremsituationen nicht nur lohnt, sondern der herkömmlichen Anlage aus Risiko-Rendite-Gesichtspunkten überlegen ist“.

Ähnlich sieht dies auch die „Börsen-Oma“. Exklusiv gegenüber wallstreet:online sagte die prominente Börsen-Expertin Beate Sander: „Seit 2017 entwickeln sich Nachhaltigkeits-Investments besser. Ganz auffällig geschieht dies seit 2018 und 2019 vor allem im Aktiensektor.“ Durch den Corona-Crash werde der Wandel der Unternehmen hin zu mehr Nachhaltigkeit voraussichtlich beschleunigt. Insbesondere „mittelständische Nachhaltigkeitsunternehmen, aber auch kreative Marktführer unter den Großkonzernen würden profitieren.“

Beate Sander erklärte weiter, dass sie unter anderem in den norwegischen Hersteller für Leergutrücknahmeautomaten, Tomra Systems, investiert sei. Innerhalb von fünf Jahren gewann die Tomra-Aktie mehr als 260 Prozent hinzu. Weitere nachhaltige Titel in ihrem Depot seien: Die Wasserstoffunternehmen Ballard Power und PowerCell, das Solarunternehmen SolarEdg sowie der weltgrößte Hersteller von Windkraftanlagen Vestas Wind. Weiterhin sei sie in Teamviewer, ZOOM, BionTech, UPM Kymmene und Coloplast investiert.

In Deutschland setzten immer mehr Investoren auf Nachhaltige Geldanlagen: 2018 erreichte die Summe Nachhaltiger Geldanlagen mit rund 219 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. 2017 hatte dieser Wert noch bei 171 Milliarden Euro gelegen. Dies geht aus dem Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2019 des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), einem Fachverband für nachhaltiges Investieren, hervor. Bei „nachhaltigen Geldanlagen werden Nachhaltigkeitskriterien auf Produktebene in den entsprechenden Fondsdokumenten ausgewiesen“.

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hatte Anfang des Jahres mehr Nachhaltigkeit von Unternehmen gefordert. Vorstandsvorsitzender Larry Fink hatte in seinem Schreiben an die Unternehmens-Vorstände gesagt: „Der Klimawandel ist für die langfristigen Aussichten von Unternehmen zu einem entscheidenden Faktor geworden“.

Autor: Ferdinand Hammer

