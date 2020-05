Bafin billigt Prospekt: Altech Advanced Materials startet Kapitalerhöhung!

Altech Advanced Materials startet in der kommenden Woche seine Kapitalerhöhung. Mit den eingeworbenen Mitteln will sich die Beteiligungsgesellschaft an einer HPA-Verarbeitungsanlage in Malaysia beteiligen und so den Schritt in den Batteriemarkt schaffen.

Im zweiten Anlauf soll es gelingen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) hat das Wertpapierprospekt für die Bezugsrechtskapitalerhöhung der Altech Advanced Materials genehmigt (zum Prospekt). Das Unternehmen plant insgesamt bis zu 100 Mio. US-Dollar einzusammeln. In einem ersten Schritt will man nun eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durchführen, die auf die Beschlüsse auf der virtuellen, außerordentlichen Hauptversammlung folgt. Demnach soll das Grundkapital von 1,58 Mio. Euro auf bis zu 64,68 Mio. Euro erhöht wurden. Im Rahmen dessen berechtigt jedes bestehende Aktie zum Bezug von 40 neuen Aktien zum Preis von 1,10 Euro. Das Bezugsangebot können die Aktionäre auf der Webseite von Altech Advanced Materials abrufen. Es startet am 25. Mai und soll bis zum 8. Juni laufen.

Private Placement folgt auf Bezugs-KE

Nach Abschluss dieser Kapitalmaßnahme sollen die nicht bezogenen Aktien im Rahmen eines sogenannten Private Placements bei institutionellen Investoren platziert werden. Altech Advanced Materials (1,05 Euro | DE000A2LQUJ6) befindet sich dazu in Gesprächen mit potenziellen Investoren und wird durch eine Schweizer Investmentbank sowie deutsche Kreditinstitute unterstützt. Mit den Einnahmen will sich das Unternehmen an der HPA-Verarbeitungsanlage der australischen Altech Chemicals mit bis zu 49 Prozent beteiligen. Die Beteiligungsoption sieht einen Umfang von bis zu 100 Mio. US-Dollar äquivalent zu dem genannten Anteil von 49 Prozent vor. Altech baut gegenwärtig in Malaysia eine Produktionsanlage für hochreines Aluminiumoxid (99,99%; 4N HPA) mit einer Kapazität von 4.500 Tonnen pro Jahr. Zudem verfügt das Unternehmen über ein eigenes Vorkommen für den Abbau des Hauptrohstoffes Kaolin in West-Australien. Die Produktionskapazität sowie die Produktqualität der in Malaysia erstellten Produktionsanlage wird von dem deutschen Anlagenbauer SMS Group GmbH aus Düsseldorf garantiert. Das Unternehmen hatte sich auch schon an Altech Chemicals beteiligt.