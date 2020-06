Verluste wurden schnell wieder wettgemacht

Als der DAX zu Wochenbeginn den vorläufigen Höhepunkt seiner Korrekturbewegung erreichte, stand der Index plötzlich nur noch bei 11600 Punkten. Innerhalb von gerade mal fünf Handelstagen waren damit 1300 Punkte oder mehr als 10% verloren gegangen. Und hätte sich der DAX an demselben Tag nicht wieder bis auf 11900 Punkte erholt, dann hätte das tatsächlich Konsequenzen für unsere Positionierung gehabt. Intraday war unser GDL-Indikator nämlich schon von vier auf nur noch zwei Punkte gerutscht, weil der DAX zu diesem Zeitpunkt unter seiner 260-Tage-Linie notierte und dieser Gleitende Durchschnitt zudem nach unten tendierte. Zumindest das konnte per Schlusskurs dann aber verhindert werden, so dass der Indikator das für das Verhindern eines Warnsignals benötigte Minimum von drei Punkten so eben noch erreichte. Dank des anschließenden Kursanstiegs sehen wir hier aktuell sogar wieder Werte von vier Punkten.

Seit zwei Wochen sind wir in unseren beiden wikifolios nun durchgängig „Hebel Long“ positioniert. Stand jetzt wird das auch noch eine Weile so bleiben. Die vergangenen Tage haben aber gezeigt, dass sich die Rahmenbedingungen auch ganz schnell ändern können.

Privatanleger weiter voller Skepsis

Sollte sich der DAX jedoch eine zweite Korrekturwelle gönnen, könnte es doch noch zu dem Warnsignal und damit einer Umstellung auf „einfach Long“ kommen. Diese Aussicht ist durchaus beruhigend, denn wir wissen so, dass wir bei einer Talfahrt des Index nicht ewig mit einer Hebelwirkung auf der falschen Seite des Marktes stehen werden. Dass es überhaupt schon so lange bei dieser Positionierung geblieben ist, liegt an dem anhaltenden Pessimismus der Privatanleger an der Börse Stuttgart. Der 20-Tage-Schnitt des Euwax Sentiments liegt mit aktuell minus 10,55 Punkten immer noch deutlich in der Kaufzone. Um dieses Niveau weiter zu verteidigen, müssen die Trader mit Blick auf den Basiseffekt in den kommenden Tagen aber wieder massiv auf fallende Kurse spekulieren.

Eröffnet haben wir den „Hebel Long“-Trade ungefähr auf dem Niveau, an dem sich der DAX auch jetzt wieder befindet. Die zwischenzeitlich durchaus schmerzhaften Verluste sind damit relativ schnell wieder aufgeholt worden. Bei den aktuell überdurchschnittlich hohen Schwankungen kann sich das Bild aber auch ganz schnell wieder ändern – in beide Richtungen!



