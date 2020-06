FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Die Investoren sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen den wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten. Sorgenvoll schauen die Marktteilnehmer vor allem in die USA, wo es erneut zu Lockdown-Maßnahmen kam. Aber auch in Deutschland halten die Befürchtungen einer zweiten Infektionswelle an.

Der Dax stieg zuletzt um 0,56 Prozent auf 12 156,64 Punkte und verteidigte damit die vielbeachtete Marke von 12 000 Zählern. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex ein Minus von knapp zwei Prozent verbucht. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Montagvormittag 0,16 Prozent auf 25 661,46 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,3 Prozent.