Wirecard ist und war niemals im Portfolio des DWS Concept Platow Fonds. Diese Antwort mussten wir Anlegern und Interessenten in den vergangenen Wochen häufig geben. Langjährige Investoren kennen sie natürlich, haben wir doch aus unserer Skepsis gegenüber Wirecard nie einen Hehl gemacht. Keine andere Aktie, die wir niemals im Portfolio hatten, war seit der Auflage des Fonds (damals noch unter dem Namen DB Platinum III Platow) vor 14 Jahren so häufig Diskussionsgegenstand in unseren Investorengesprächen wie diese.

Warum haben wir nie in Wirecard investiert? Weil das Unternehmen und die Aktie zu keinem Zeitpunkt unseren Investitionskriterien genügten. Gemessen an für uns wichtigen Kennzahlen war die Aktie durchgehend viel zu hoch bewertet; zudem hatten wir Zweifel an den ausgewiesenen Zahlen und Bedenken gegenüber dem Management und dessen Fähigkeit, mit Kritik angemessen umzugehen. Deshalb scheiterte Wirecard stets bereits in der ersten Runde unseres quantitativen Screenings, schaffte es daher nie in unsere Auswahlliste namens „Urliste“ und damit auch nie in den Fonds.