Nach dem Doppelschlag am Freitag mit den Rücktrittsankündigungen von Vorstandschef Martin Zielke und Aufsichtsratschef Schmittmann stehen immer größere Fragenzeichen hinter Deutschlands zweitgrößter Bank. Mitten in der Corona-Krise und in der Diskussion um den harten Sparkurs braucht die Commerzbank nun auch noch ein neues Führungsteam. Die Anleger reagierten dennoch erleichtert auf die Neuigkeiten: Die Coba-Aktie ist zum Wochenstart der größte Gewinner im MDax. Was ist los bei der Coba?

Ob diese Euphorie gerechtfertigt ist, scheint fraglich, wie Klaus Brune, Leiter des Börsenressorts beim Platow-Verlag, gegenüber wallstreet:online erklärt. „Wenn der Vorstandschef und der AR-Chef gehen und die Börse feiert das mit einem Kursgewinn von sieben Prozent, dann ist die Interpretation klar: Börsianer glauben daran, dass die Chefs (und die von ihnen verfolgte Strategie) Teil des Problems sind.“ Trotzdem bleibe die Frage, wie berechtigt der Optimismus der Börsianer sei. „Denn noch ist keinesfalls klar, wer die Nachfolger werden und welche erfolgversprechende Strategie sie implementieren würden.“