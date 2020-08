DE30 steigt im Zuge der Aktienrallye über 13.000 Punkte

++ Weltweite Aktienrallye nach Trumps Idee zur Steuersenkung ++ DE30 durchbricht die 13.000 Punkte ++ Zalando (ZAL.DE) veröffentlichte seine Quartalszahlen ++



Die europäischen Aktienmärkte und die US-Futures erholen sich, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Idee zur Senkung der Kapitalertragsteuer angedeutet hat. Der DE30 gewinnt rund 2,5% und notiert auf einem Niveau, das seit dem 24. Juli nicht mehr erreicht wurde. In ganz Europa sind Gewinne zu beobachten, wobei der portugiesische PSI und der Schweizer SMI hinterherhinken. Beide Indizes werden „nur" 1% höher gehandelt.

Das ZEW-Institut hat heute eine neue Reihe von Indizes veröffentlicht. Die Konjunkturerwartungen für August stiegen von 59,3 auf 71,5 Punkte (Erwartung: 55,8 Punkte). Der Index zur Einschätzung der aktuellen Lage fiel von -80,9 auf -81,5 Punkte (Erwartung: -69,5 Punkte). Die Indizes zeigten, dass eine rasche Erholung vom Covid-19-Abschwung für viele das Basisszenario bleibe. Der schlechte Indexwert für die aktuelle Situation deutet jedoch nur auf eine verhaltene Erholung hin. Das Institut stellte fest, dass sich die inländischen Sektoren wahrscheinlich schneller erholen werden, wenn die Nachfrage wieder steigt, aber die schlechten Ertragsaussichten für den Finanzsektor (Banken und Versicherungen) geben weiterhin Anlass zur Sorge.

Dem DE30 gelang es schließlich, die Unterstützung bei 12.750 Punkten zu durchbrechen, was dem Fibonacci-Retracemtent von 50% der Korrektur von Ende Juli entspricht. Der deutsche Leitindex stieg heute Morgen in die Höhe und überschritt zum ersten Mal seit dem 24. Juli die 13.000-Punkte-Marke. Der kurzfristige Widerstand erstreckt sich zwischen dem Fibonacci-Retracement von 78,6% bei 13.065 Punkten und dem Swing-Level bei 13.000 Punkten. Die Händler sollten jedoch bedenken, dass die heutigen Kursgewinne sehr schnell erzielt wurden, was wiederum das Risiko einer kurzfristigen Korrektur birgt. Quelle: xStation 5

Zalando (ZAL.DE) berichtete heute über die Ergebnisse für das zweite Quartal. Das E-Commerce-Unternehmen sagte, dass sein Nettogewinn von 45,5 Millionen EUR im zweiten Quartal 2019 auf 122,6 Millionen EUR im zweiten Quartal 2020 gestiegen sei. Die Einnahmen stiegen von 1,6 Milliarden EUR auf 2,03 Milliarden EUR. Das Gross Merchandise Volume (GMV) wuchs um 33% auf 2,69 Milliarden EUR im Jahresvergleich. Zalando sagte, dass 180 neue Partner in sein Partnerschaftsprogramm aufgenommen wurden. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr mit einem Anstieg des GMV um 20% bis 25%, während der Umsatz um 15% bis 20% steigen soll.

Bayer (BAYN.DE) hat die Übernahme des britischen Biotech-Unternehmens KaNDy Therapeutics für 875 Millionen USD vereinbart. KaNDy konzentriert sich auf die Gesundheitsversorgung von Frauen. 425 Millionen USD werden als anfängliche Vorauszahlung gezahlt, aber mögliche Meilensteinzahlungen in Höhe von 450 Millionen USD sind ebenfalls in der Vereinbarung enthalten.

TUI (TUI.DE) hat die Stornierung von gebuchten Reisen in Spanien, auf den Balearen und den Kanarischen Inseln bis zum 16. August verlängert. Die Entscheidung bezieht sich auf Briten, da das britische Außenministerium weiterhin von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen nach Spanien abrät. Kunden, die Reisen nach Spanien über den 16. August hinaus gebucht haben, erhielten die Möglichkeit, ihre Reise zu stornieren und eine Rückerstattung zu erhalten.

DE30-Mitglieder um 10:19 Uhr. Quelle: Bloomberg



