FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine voraussichtlich schwächer eröffnende Wall Street als Taktgeber für den Dax und steigende Corona-Zahlen haben den deutschen Leitindex am Freitag belastet. Das Barometer weitete am Vormittag seine Verluste aus und notierte gegen Mittag 1,25 Prozent tiefer auf 12 831,04 Punkten. Es gab keine Gewinner im Dax und die runde 13 000-Punkte-Marke, die er am Dienstag nach fast drei Wochen wieder übersprungen hatte, rückt etwas in die Ferne. Das Wochenplus beträgt aktuell noch 1,2 Prozent.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zuletzt um 1,53 Prozent auf 27 283,46 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 1,8 Prozent.