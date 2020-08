First Mining Gold hatte sich per Bought Deal 20 Mio. Dollar bei Investoren gesichert. Aufgrund des großen Interesses wurde das Platzierungsvolumen nun um ein Viertel erhöht. Mit den frischen MItteln will der kanadische Gold-Developer die Entwicklung des Springpole-Goldprojekts vorantreiben, dass zu den größten, noch nicht erschlossenen Goldvorkommen in Nordamerika gehört.

First Mining Gold (0,46 CAD | 0,31 Euro; CA3208901064) hatte vor knapp zehn Tagen einen Bought Deal im Volumen von 20 Mio. kanadische Dollar (CAD) mit Cormark Securities vereinbart (ausführlich hier). Damit hatte sich der Broker verpflichtet, die Aktien selbst bei Investofren zu platzieren. Der Zufluss an First Mining war also gesichert. Doch das Interesse von der Anlegerseite scheint sehr groß zu sein. First Mining meldete, dass das Volumen nun um ein Fünftel auf 25 Mio. Dollar aufgestockt wurde.

Die Transaktion im Detail

Insgesamt werden dabei 50 Mio. Einheiten zum Preis von 50 Cent ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem halben Warrant. Die Warrants weisen einen Ausübungspreis von 70 Cent auf und sind 24 Monate lang gültig. Die neuen Aktien unterliegen wie in Kanada üblich einer Haltefrist von 4 Monaten und einem Tag.

Springpole im Fokus

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Weiterentwicklung der kanadischen Goldprojekte von First Mining Gold verwendet werden. Im Fokus steht dabei das Flaggschiff-Projekt Springpole. Die in Ontario beheimatete Liegenschaft verfügt über eine Ressourcenschätzung mit knapp 4,7 Mio. Unzen Gold und weist laut der Ende 2019 vorgelegten Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) einen NPV von 1,2 Mrd. Dollar auf (ausführlich hier und in der Tabelle unten). Unterstellt wurde damals ein Goldpreis von lediglich 1.300 Dollar je Unze, die Rechnung ist also konservativ zu betrachten.

Analysten sind optimistisch

Auch die Analysten sind optimistisch für die Aktie von First Gold Mining. Cantor Fitzgerald gab ein Kursziel von 1 CAD aus; Heiko Wiehle von dem New Yorker Broker H.C. Wainwright & Co. sieht 1,30 Dollar je Aktie als realistisch an (zur kompletten Studie). Jake Sekelsky von Roth Capital setzte sein Kursziel auf 1,10 Dollar fest (zum kompletten Research-Report).

AKTIENINFO – First Mining Gold*

Börsenkürzel (TSX-v) | ISIN: FF | CA3208901064

Aktienkurs: 0,46 CAD | 0,31 Euro

Börsenwert: 332 Mio. CAD

Aktienzahl: 633 Mio.

Warrants/Optionen: 35 Mio. / 55 Mio.

Aktienzahl (voll verwässert): 722 Mio.