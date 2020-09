Gold- und Rohöl-Longs gehen zurück, Silber-Longs steigen – CoT-Report

Washington 31.08.2020 - Die Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Gold und Rohöl reduziert. Bei Silber hingegen war ein deutliches Plus der Netto-Longs zu verzeichnen. Die Netto-Shorts auf Mais wurden deutlich zurückgenommen.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 25. August, um 9,5 Prozent auf 902.076 Kontrakte ausgeweitet. Dabei sind die Netto-Longs auf Gold gesunken, bei Silber war ein deutliches Plus zu verzeichnen.





Der Preis für die Unze Gold ist zuletzt wieder in Richtung der Marke von 2.000 USD gestiegen. Die Anpassungen in der US-Geldpolitik hat ein Umfeld geschaffen, dass wesentliche Unterstützung für das gelbe Metall liefern dürfte. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen auf Gold um 10,9 Prozent auf 138.339 Kontrakte reduziert. Gold hat zuletzt auch vom schwächeren US-Dollar profitiert, der von der extrem lockeren Geldpolitik in den USA belastet wird. Hinzukommen die politischen Unsicherheiten in den USA, welche das Vertrauen der Investoren beschädigen dürfte.Derweil sind die Netto-Longpositionen auf Silber um 18,9 Prozent auf 37.578 Kontrakte gestiegen. Die Netto-Longs auf Platin sind um 17,9 Prozent auf 12.088 Punkte zurückgegangen. Bei Palladium war ein leichter Rückgang der Netto-Longs um 4,2 Prozent auf 3.159 Kontrakte zu verzeichnen.Die Netto-Longpositionen auf Rohöl wurden um 2,2 Prozent auf 326.896 Kontrakte reduziert. Die Ölpreise stehen weiterhin unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die vor allem die Nachfrage nach Flugbenzin beeinträchtigt. Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die globale Luftfahrt noch über Monate von Reisebeschränkungen betroffen sein wird. Gleichzeitig haben die Förderländer der OPEC+ Staaten ihre Förderkürzungen reduziert, bestehen aber darauf, dass Länder, die zuvor zu viel förderten, für einen längeren Zeitraum weniger Rohöl produzieren. In den USA wurde die Zahl der laufenden Förderanlagen in der vergangenen Woche um drei auf 180 Anlagen reduziert, wie die Analysten von Baker Hughes mitteilten.Die Netto-Longpositionen auf Kupfer stiegen um 2,9 Prozent auf 62.753 Kontrakte. Für das rote Metall ist es in den letzten Wochen deutlich nach oben gegangen. Die Aussicht auf eine langanhaltende Phase der geldpolitischen Lockerung in den USA, welche den US-Dollar nachhaltig schwächen dürfte, hat den Kupferpreis unterstützt. Hinzu kommt die Erholung der chinesischen Wirtschaft, die eine höhere Kupfernachfrage mit sich bringt. Am Montag wurde in der Volksrepublik mitgeteilt, dass der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie von 51,1 auf 51,0 Punkte im August zurückgefallen ist. Damit blieb der Index jedoch stärker als erwartet. Der Index für den Dienstleistungssektor stieg derweil um 1,0 auf 55,2 Punkte.Bei den Agrarrohstoffen setzte sich die angepasste Einschätzung der Marktteilnehmer hinsichtlich der Aussichten für das Angebot durch. Dies zeigt sich unter anderem in der Rücknahme der Netto-Shortpositionen auf Mais um 44,3 Prozent auf 61.489 Kontrakte. Die Longs auf Weizen wurden stark ausgeweitet, so dass die Investoren nun wieder mit 1.517 Kontrakten netto long sind. Die Netto-Longpositionen auf die Sojabohnen wurden um 2,1 Prozent auf 109.288 Kontrakte ausgeweitet.Quelle: shareribs.com / CFTC