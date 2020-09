Im Vergleich zum weißen Gold (SILBER) zeigt sich Gold selbst etwas verhaltener, und die Bären sind bei weitem nicht so forsch unterwegs. Dennoch ist die Bewegung nach Süden solide und es gibt hier erst einmal nichts zu beanstanden.

Sollten wir die $1857 nachhaltig unterschreiten, müssen wir davon ausgehen, dass sich Welle 3 in Grün noch weiter nach unten durchsetzt. Das nächste Anlaufziel wäre dann der Bereich um $1813. Primär gehen wir davon aus, dass die Bären sich jedoch jetzt eine Verschnaufpause gönnen und in Welle 4 in Grün noch einmal nach Norden laufen werden. Das Endziel der Bewegung ist weiterhin die Region um $1813. (Wie auf dem Chart zu sehen)

Dort könnten wir uns vorstellen eine SHORT Position aufzubauen, da bisher unsere Parameter von der technischen Seite erfüllt wurden. Sollten unsere Indikatoren dann auf Linie sein, stehen wir vor einem zeitlich kurzen und profitablen Trade.

Langfristig sind wir nach wie vor bullisch auf Gold und Silber, das ändert aktuell jedoch nichts an der Korrektur welche gesund ist, um zukünftig die Basis für weitere Anstiege zu legen.

Wie können wir Ihnen dabei helfen von dieser Situation zu profitieren?

Ganz einfach:

Jeder Abonnent bekommt von uns einmal täglich umfangreiche Analysen zu den Metallen, Indizes diversen Rohstoffen, Aktien und Forexwerten. Da wir uns nicht nur als Analysehaus, sondern auch als Handelssignaldienst verstehen, erhält jeder Abonnent zusätzlich zu unseren Analysen zu jeder Position, die wir eingehen oder verändern (Stoppplatzierung, Gewinnmitnahme, Nachkäufe), eine so genannte Kurznachricht via Mail.

Das bedeutet, Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de