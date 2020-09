DE30: Europäische Aktien halten an frühen Gewinnen fest

++ Europäische Aktien eröffneten die Woche höher ++ DE30 unterbricht Reihe niedrigerer Hochs ++ Rheinmetall (RHM.DE) erneuert langfristigen Vertrag mit der niederländischen Armee ++



Zu Beginn der neuen Woche sind an den europäischen Märkten einige Gewinne zu beobachten. Die Indizes aus Europa holen die späte Freitagsrallye an der Wall Street nach. Die deutschen Aktien gehören zu den europäischen Top-Performern, wobei der DE30 über 2% höher gehandelt wird.

Für heute sind keine wichtigen Datenveröffentlichungen geplant, daher sollten die Anleger auf die Schlagzeilen in den Nachrichten achten. Die Brexit-Gespräche zwischen der EU und Großbritannien wurden heute wieder aufgenommen, wobei die Verhandlungsrunde möglicherweise endgültig ist, da die Zeit knapp wird. Abgesehen davon ist geplant, dass einige Zentralbanker von der Fed, EZB und BoE später am Tag sprechen werden.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erlebt derzeit die größte Aufwärtskorrektur im aktuellen Abschwung. Der deutsche Leitindex durchbrach heute Morgen die 12.700-Punkte-Marke nahe des Fibonacci-Retracements von 61,8% und blickt auf die Widerstandszone, die mit der 12.800-Punkte-Marke und dem Fibonacci-Retracement von 50% der Mitte September begonnenen Abwärtsbewegung markiert ist. Ein Verbleiben über der 12.700-Punkte-Marke würde bedeuten, ein höheres Hoch auszubilden, was ein bullisches Szenario zusätzlich stärken würde. Sollte der Index den Widerstand bei 12.800 Punkten überwinden, könnte ein Angriff auf die 13.000-Punkte-Marke (Retracement von 38,2%) in Aussicht gestellt werden.



Unternehmensnachrichten

Dieter Zetsche, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Daimler (DAI.DE), kündigte an, dass er den Vorschlag des Vorstands, ihn zum neuen Vorsitzenden von Daimler zu ernennen, ablehnen werde. Dieser Schritt kam überraschend, da man davon ausging, dass Zetsche den Vorsitz Ende März 2021 übernehmen würde, wenn die Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden ausläuft. Es wird spekuliert, dass Joe Kaeser, der scheidende CEO von Siemens und jetziges Vorstandsmitglied von Daimler, einer der neuen Kandidaten für dieses Amt ist.

Rheinmetall (RHM.DE) und die niederländische Armee haben einen langfristigen Vertrag über die Lieferung verschiedener Munitionstypen verlängert. Der Vertrag wurde für mindestens zehn Jahre geschlossen und könnte Zahlungen von rund 50 Millionen Euro pro Jahr vorsehen.

Die Commerzbank (CBK.DE) hat Manfred Knof zu ihrem neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Knof war zuvor Leiter der Private-Banking-Einheit der Deutschen Bank. Der neue CEO wird die Leitung ab Januar 2021 übernehmen.

Siemens (SIE.DE) sagte, es sehe keinen dringenden Bedarf, in nächster Zeit größere Akquisitionen zu tätigen.

DE30-Mitglieder um 11:12 Uhr. Quelle: Bloomberg



