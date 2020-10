FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sich verschärfende Corona-Krise mit schnell steigenden Infektionszahlen und einem drohenden Lockdown in Deutschland haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch stark belastet. Der Dax rutschte in der ersten Stunde nach der Xetra-Eröffnung um 3,25 Prozent auf 11 671,54 Punkte ab und damit erstmals seit Juni auch wieder unter die 12 000er-Marke. Das Chartbild ist schwer angeschlagen. Vom Zwischenhoch von Anfang September bei 13 460 Punkten ist er bereits über 13 Prozent entfernt.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel verlor zur Wochenmitte 2,11 Prozent auf 26 043,70 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 2,9 Prozent nach unten.