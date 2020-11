BERLIN (dpa-AFX) - Der Onlinehändler Zalando kann nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen erheblich von dem veränderten Kaufverhalten der Verbraucher im Zuge der Corona-Krise profitieren. Das Geschäft zieht deutlich an, auch das dritte Quartal sah für Zalando gut aus. Die Aktionäre freut es. Der Boom könnte Zalando zudem womöglich bald einen Platz im Leitindex Dax verschaffen. Was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DIE LAGE BEI ZALANDO: