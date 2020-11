FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff gegen das Coronavirus hat am Dienstag die Anleger weiter aus dem Technologiesektor getrieben. Laut Marktanalyst Neil Wilson von Markets.com wechseln sie derzeit verstärkt von wachstumsträchtigen Branchen in Substanzwerte. Tech-Aktien leiden darunter, zumal sie in den vergangenen Corona-Monaten allgemein zu den Gewinnern des Digitalisierungsbedarfs gezählt wurden.

Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology war mit einem Abschlag von 1,3 Prozent das abgeschlagene Schlusslicht in der Sektorwertung. Ähnliches zeigte sich am Tag zuvor schon in den USA, wo der technologielastige Nasdaq 100 mit mehr als zwei Prozent unter Druck geraten war, während es für die Standardwerte im Dow Jones Industrial deutlich um drei Prozent nach oben ging. Die Aktien des Tech-Giganten Apple waren in New York um zwei Prozent gefallen, jene von Amazon sogar um fünf Prozent.