Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist

Bohrprogramm startet in Kürze und Jay Currie sieht Aktie mindestens doppelt so hoch

Heute startet die "Discoveries 2020 Mining Conference" in Guadalajara, Mexiko, an der Tocvan-CEO Derek Wood als ein "Key Note Speaker" einen der Hauptvorträge hält. Das zeigt, dass Tocvan in Mexiko bereits Anerkennung findet. Diese Konferenz wird Tocvan zu deutlich mehr Bekanntheit verhelfen.

Gestern Abend veröffentlichte der in Nord-Amerika bekannte Jay Currie von MotherlodeTV einen neuen Artikel über Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; Frankfurt: TV3, WKN: A2PE64) , der ins Deutsche übersetzt wurde (siehe unten). Es wird anschaulich erklärt, wieso Tocvan aussergewöhnlich gute Chancen hat, mit dem bevorstehenden Bohrprogramm eine riesige Gold-Lagerstätte nachzuweisen. Mit guten Bohrergebnissen sieht er die Aktie mindestens doppelt so hoch wie aktuell.

Hinzu kommt, dass jederzeit mit der Bohrgenehmigung gerechnet werden kann (vor 2 Wochen wurde die Genehmigung beantragt; in der Regel erhält man die Bohrgenehmigung nach 2 Wochen). Tocvan-CEO Derek Wood sagte, dass er nach der Konferenz in Mexiko bleiben will, um vor Ort das Bohrprogramm zu verfolgen. Er rechnet mit der Genehmigung in der kommenden Woche. Sobald die Bohrgenehmigung eingetroffen ist, kann Tocvan sofort loslegen. Dies ist typischerweise der Startschuss für eine starke Aktienkurs-Rallye, da viele Investoren oftmals erst mit dem Bohrstart einsteigen.

Struktur verstehen: X markiert die Stelle

Von Jay Currie (MotherlodeTV)

Wenn Geologen ein Bohrprogramm planen, wollen sie so viele Informationen wie möglich haben, bevor der Bohrer zu drehen beginnt. Tocvan gab am 27. Oktober eine Pressemitteilung heraus, die in Fachsprache darauf hinweist, dass die Geologen des Unternehmens zu einigen Schlussfolgerungen hinsichtlich der geologischen Strukturen auf dem Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora, Mexiko, gelangt sind. Und es sind diese Strukturen, die bestimmen, wo Tocvan (C.TOC) bohren wird.

Das Problem ist, dass immer dann, wenn Geologen anfangen, über Strukturen zu sprechen, sie dazu neigen, in sehr detaillierte und weitgehend unverständliche "Geo-Sprache" abzudriften, was den Investor nicht klüger macht. Was sind diese Strukturen, wie "sieht" man diese und warum sind sie von Bedeutung? Glücklicherweise ist Mark Smethurst, COO von Tocvan, nicht nur Geologe, sondern auch sehr gut darin, "Geo-Sprache" verständlich zu übersetzen.

Wir begannen unser Gespräch über die von Tocvan verwendeten Werkzeuge. "Wir benutzten die induzierte Polarisation, um bis auf etwa 300 Meter hinunterzuschauen, und die 3D-Inversionsmagnetik-Suszeptibilität, um bis auf 600 Meter hinunterzuschauen", sagte Smethurst. "Wir sammeln die Daten und senden sie dann an Geophysiker und Spezialisten, die die Daten interpretieren und 3D-Bilder liefern, die verwendet werden können, um die Mineralisation anzupeilen, die in den auf dem Grundstück gefundenen Strukturen enthalten ist und von diesen kontrolliert wird. Strukturen wie Verwerfungen und Scherzonen".

Es ist ein Prozess, wie Smethurst es ausdrückt: "Es ist die Evolution des Wissens im Laufe der Zeit. Man testet das bereits bekannte Wissen. Man beginnt damit, herumzulaufen und nach Geo-Hinweisen zu suchen, nach Merkmalen, die in der Vergangenheit passiert sind. Man sucht nach den Merkmalen im LIDAR und ordnet das LIDAR-Bild dem zu, was die Geophysiker einem sagen.

"Ma versucht, Strukturen zu bestätigen, die an der Erdoberfläche indiziert werden", sagte Smethurst. "Man nimmt seine früheren Arbeiten und aktualisiert seine Interpretation."



Abbildung 1

"Wenn Sie sich Abbildung 1 ansehen, sehen Sie das dunkle Blau, das ein magnetisches Suszeptibilitäts-Tief zeigt, und das Rot, das ein magnetisches Suszeptibilitäts-Hoch anzeigt. Wir wollen die Tiefs", sagte Smethurst. "Dies ist ein Bild des Gesteins in 600 Metern Tiefe."

"Die blauen Tiefs sind Öffnungen, wo die Erdkruste aufgerissen ist", sagte Smethurst. "Das ist dort, wo es eine Schwäche gibt, wo es eine Scherzone gibt."

"Wenn man ein Blatt Papier nimmt und es auf den Schreibtisch legt und eine Seite nach oben und die andere nach unten hält, sieht man, wie sich das Papier verformt und, wenn man genügend Druck ausübt, schließlich reißt", sagte Smethurst. "Wo ein Riss ist, öffnen sich die Merkmale und es entsteht ein poröser Raum. Die Flüssigkeiten, die die Mineralisation transportieren, fließen durch den Riss nach oben."

"Diese Flüssigkeiten werden durch den Druck von unten nach oben gedrückt, aber auch durch das Vakuum von oben angesaugt", sagte Smethurst. "Die hydrothermale Flüssigkeit hier ist geschmolzener Quarz. Es hat die Viskosität von Öl an einem kalten Wintermorgen. Und in dieser Flüssigkeit sieht man Gold, Silber, Zink und Blei."



Abbildung 2

"Die zweite Abbildung ist ein Bild mit der gleichen Technik wie Abbildung 1, aber diesmal 400 Meter unter der Erdoberfläche. Auf dieser Ebene sind die Strukturen aufgrund der Verwitterung weniger scharf abgegrenzt", sagte Smethurst. "35 Millionen Jahre Verwitterung haben die Merkmale verschmiert."

Die dritte Abbildung ist ein Bild mit induzierter Polarisation. IP ist bis 300 Meter Tiefe effektiv und verfolgt die Struktur", sagte Smethurst. "Wir sehen einen Korridor, der nach Nordwest/Südost verläuft. Wir sehen auch einen Zufuhrkanal ("pipe"), der mit den Strukturen übereinstimmt. Das System wird von Rissen gespeist, die in Wirklichkeit größer sind als Verwerfungen", so Smethurst.



Abbildung 3

Das Ziel dieser Bilder ist es, die besten Bohrziele zu finden. Wenn Sie sich Abbildung 1 nochmals ansehen, sehen Sie gestrichelte weiße Linien. Dies sind nach Norden verlaufende Verwerfungen, und diese Verwerfungen fallen mit historischen Gold-Bohrabschnitten zusammen. Wenn Sie Abbildung 3 darüberlegen, erhalten Sie einen Eindruck davon, wie die vertikale Struktur die Erdoberfläche erreicht.

"Es ist wie die Schatzkarte eines Piraten. X markiert die Stelle", sagte Smethurst.

Der nächste Schritt für Tocvan besteht darin, Bohrziele auszuwählen und mit den Bohrungen zu beginnen. Das Unternehmen verfügt über historische Bohrergebnisse, aber man hat auch neue Ziele identifiziert, die Bohrungen rechtfertigen. Smethurst und sein Team haben sich auf die Suche nach Bohrzielen konzentriert. Die Bohrungen werden nun das Wissen testen, das Tocvan bereits über das Pilar-Grundstück entwickelt hat.

Für den Investor ist diese Art der akribischen Bohr-Vorbereitung eine sehr gute Nachricht. Denn das Bohren ist teuer. Die Möglichkeit, ein Bohrprogramm sorgfältig anzuvisieren, bedeutet, dass das Programm eine viel größere Erfolgschance hat. Der Markt für Junior-Goldaktien wird durch Bohrungen angetrieben, ein paar gute Bohrlöcher und Tocvan könnte seinen derzeitigen Aktienkurs von $0,35 leicht verdoppeln.

Freie Übersetzung aus dem Englischen / Quelle: http://motherlodetv.net/index.php/2020/11/10/understanding-structure-x ...

Interview mit Derek Wood (CEO von Tocvan)



Quelle: https://youtu.be/GwaGiVZ3lRI

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.480.287



Chart

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,35 CAD (10.11.2020)

Marktkapitalisierung: $9 Mio. CAD



Chart

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,218 EUR (10.11.2020)

Marktkapitalisierung: €5 Mio. EUR

