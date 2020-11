Bild: Iven Kurz - Fondsmanager und Gründer von Evergreen

Herr Kurz, einleitende Frage: Mit dem Wort evergreen verbinden die meisten wohl eher einen lebenslang in Erinnerung bleibenden Musiksong. Was war ihr Beweggrund der von Ihnen gegründeten Online-Vermögensverwaltung diesen Namen zu geben? Gewähren sie uns einen Einblick in die Namensfindung und die Entstehung ihres Unternehmens.

An den musikalischen Bezug hatten wir tatsächlich auch gedacht. Da Geldanlage insbesondere für die Altersvorsorge eine wichtige Rolle spielt, haben wir nach einem zeitlosen Begriff gesucht, einem Evergreen. Außerdem sollte es kein Kunstwort oder ein weiterer „Fin-Irgendwas“ sein. Der Name sollte außerdem für jedermann verständlich in der Lebenswirklichkeit der Menschen verankert sein.



Auf ihrer Webseite im Blog-Bereich findet sich der Satz „Erfahre alles, was deine Bank dir nicht erzählen würde“. Sehr provokant, aber sicherlich mit einem Hintergedanken ihrerseits. Steht dahinter ihre persönliche Erfahrung als Investment-Manager bei großen Banken? Klären Banken ihre Kunden nicht ausreichend auf? Oder fragen Kunden einfach nicht genug nach?

Banken und Berater klären im Rahmen der regulatorischen Anforderungen auf. Beratungsgespräche werden regelkonform protokolliert und Verträge sowie Verkaufsunterlagen sind mittlerweile alle „wasserdicht“. Dennoch bleiben die Anbieter von Finanzdienstleistungen kreativ, wenn es darum geht, Kosten und Risiken nicht zu offensichtlich werden zu lassen und die Chancen auf hohe Renditen zu überschätzen. Dazu reicht es, aktuelle Verkaufsunterlagen mit realisierten Erträgen zu vergleichen. Die meisten Anleger können ein Lied davon singen. Ich sage nur; „Mein Haus, mein Auto, mein Boot…“.

Problem dabei ist häufig die unzureichende Ausbildung der Berater und der Vertriebsdruck, der auf ihnen lastet. Beides steht einer ehrlichen und (ergebnis-)offenen Beratung entgegen.

Den Kunden kann man keinen Vorwurf machen. Sie sind darauf angewiesen, einen vertrauenswürdigen Anbieter zu finden. Das ist die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.





Eine Besonderheit bei ihrer Online-Vermögensverwaltung ist, dass sie im Vergleich zu ihren zahlreichen Mitbewerbern das Kapital ihrer Anleger nicht in Fonds von Drittanbietern wie ishares, xtrackers etc. anlegen. Sie haben eigene Fonds auf den Markt gebracht. Erläutern sie uns, warum sie diesen, doch eher ungewöhnlichen Weg gegangen sind? Welcher Vorteil ergibt sich hieraus für ihre Anleger?