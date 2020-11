Depot-Schwergewicht mit neuem Rekordhoch

Wie schon in der Vorwoche zählt das von Christian Nüchter betreute wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader auch diesmal wieder zu den Wochengewinnern. Diesmal ging es um 4,9% nach oben. Bei der Performance seit dem Jahreswechsel bleibt der Trader mit einem Minus von rund 24% trotzdem weiter das Schlusslicht. Während des „Corona-Crashs“ im Frühjahr hatte sich der Kurs des wikifolios nahezu halbiert. Mit dem Fokus auf seine bewährte Strategie ist dem Trader nun wieder die Rückkehr in die Erfolgsspur gelungen.

Mit einem Plus von 1,5% ist unserem Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection auf Wochensicht erneute eine Outperformance gegenüber dem DAX (+0,4%) gelungen. Seit dem Start Ende 2015 wuchs der Vorsprung dadurch auf 10,0 Prozentpunkte. Bis zum Rekordhoch bei knapp 130 Euro fehlt dem Dachwikifolio jetzt nur noch ein Anstieg von 2%.

Ganz ähnlich sieht die Bilanz bei dem wikifolio MidTermAlpha von Marc Huber aus. Auch hier kam es im ersten Quartal zu einem Kurseinbruch von fast 50%. Seitdem konnte der zumeist nur auf wenige Werte setzende Trader den Wert seines Musterdepots aber wieder um 44% steigern. Nach einem Wochenplus von 4,2% beträgt das Minus seit Jahresbeginn jetzt „nur“ noch 10%. Auf lange Sicht kann sich die Performance des vor über acht Jahren eröffneten wikifolios weiterhin sehen lassen. Eine durchschnittliche Performance von 14% pro Jahr bedeutet unter dem Strich eine Verdreifachung des Startwertes. Im Hoch hatte sich der Kurs allerdings schon vervierfacht und seit unserer Aufnahme im Sommer 2016 steht aktuell eine Nullperformance.

Deutlich besser hat sich in dieser Phase das wikifolio Carpe diem Aktientrading von Dirk Middendorf entwickelt. Dieser Wert ist seit Anfang 2016 in unserem Dachwikifolio und beschert uns seitdem einen Depotbeitrag von 4,4%. Absolut betrachtet ging es hier um 90% nach oben. In diesem Jahr steht das Plus nach einem Wochenzuwachs von 3,3% aktuell auf gut 30%. Das Schwergewicht in unserem Portfolio ist dadurch gerade wieder auf ein neues Allzeithoch geklettert. Bei einem überschaubaren Maximum Drawdown gelang dem Trader seit dem Start im August 2014 eine Performance von 220% oder durchschnittlich 20% pro Jahr. Eine reife Leistung!

