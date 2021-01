Aktie der Woche: Plug Power

Plug Power ist in diesem Jahr bisher um über 100% gestiegen

Unternehmen gab zwei wichtige Partnerschaften bekannt

SK Group wird 1,5 Milliarden USD in das Unternehmen investieren

50:50 Joint Venture mit Renault angekündigt

Aktie wird zum über 100-fachen des Umsatzes gehandelt

Das US-Unternehmen Plug Power (PLUG.US), das sich auf Brennstoffzellenprodukte konzentriert, hat Anfang 2020 die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Der Aktienkurs notiert seit Jahresbeginn über 100% höher. Zwei wichtige Partnerschaften, die das Unternehmen kürzlich vereinbart hat, sind die Hauptgründe für die Rallye zu Beginn des Jahres.



Übersicht

Plug Power ist ein US-Unternehmen, das Wasserstoff-Brennstoffzellen für Elektrofahrzeuge und andere Geräte entwickelt. Das Unternehmen gibt es zwar schon seit Ende der 1990er Jahre, aber es hat sich eher auf Nischenmärkte konzentriert, wie zum Beispiel Gabelstapler. Die Dinge begannen jedoch an Zugkraft zu gewinnen, als mehr und mehr Autohersteller begannen, Elektrofahrzeuge für den privaten und kommerziellen Gebrauch zu erforschen. Die von Plug Power angebotenen Lösungen sollen den Blei-Säure-Batterien überlegen sein, da sie deutlich kürzere Aufladezeiten ermöglichen. Der Aktienkurs des Unternehmens ist Anfang 2021 nach der Ankündigung von 2 Partnerschaften in die Höhe geschnellt.



Partnerschaften

Die erste Partnerschaft wurde letzte Woche bekannt gegeben. Der südkoreanische Mischkonzern SK Group teilte mit, dass er 1,5 Milliarden Dollar in Plug Power investieren und einen Anteil von 9,9% an dem Unternehmen übernehmen werde. Plug Power und SK Group haben beschlossen, ein Joint Venture zu gründen, das Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen für die asiatischen Märkte anbieten wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2021 erwartet. Weniger als eine Woche später gab der französische Automobilhersteller Renault bekannt, dass er sich ebenfalls für ein Joint Venture mit Plug Power entschieden habe. In diesem Fall ist das Ziel des JVs, einen großen Player auf dem europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellen zu schaffen. Renault und Plug Power planen, in diesem Bereich einen Anteil von 30% am europäischen Markt zu gewinnen.



Bewertung und Geschäftsfokus

Während der Abschluss von Partnerschaften mit zwei großen Unternehmen als Bestätigung dafür gesehen werden kann, dass die Geschäftsaussichten des Unternehmens solide sind, ist der Hauptgrund für die Besorgnis die himmelhohe Bewertung von Plug Power. Wir sprechen hier von einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 32,5 Mrd. USD und einem Umsatz von nur 314 Mio. USD im Zeitraum von Q4 2019 bis Q3 2020 (Daten für Q4 2020 sind noch nicht verfügbar). Das Unternehmen wird derzeit zum über 100-fachen seines Umsatzes gehandelt! Ganz zu schweigen davon, dass Plug Power unrentabel ist. Während das Unternehmen einige große Namen unter seinen Kunden hat, machten Amazon und Walmart in den letzten Jahren einen Großteil des Umsatzes aus. Die Partnerschaften mit Renault und der SK Group werden dazu beitragen, den Umsatzstrom zu diversifizieren, aber es wird einige Zeit dauern, bis Plug Power daraus Gewinne erzielen kann, und bis dahin werden die Einnahmen des Unternehmens hoch konzentriert bleiben, was einige Risiken mit sich bringt.

Plug Power (PLUG.US) wurde seit Ende Oktober in einem Aufwärtstrendkanal gehandelt. Allerdings startete die Aktie am 7. Januar eine gigantische Rallye, nachdem die Partnerschaft mit der SK Group bekannt gegeben wurde. Der Aktienkurs hat sich seitdem verdoppelt und macht fast täglich zweistellige Gewinne. Gestern kam es zu einigen wilden Kursschwankungen, aber dennoch schaffte es die Aktie, den Handel deutlich über dem vorherigen Schlusskurs zu beenden. Da die Bewertung hoch erscheint, sollten Händler im Hinterkopf behalten, dass eine Korrektur bevorstehen könnte. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.