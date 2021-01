Nikola Corporation und FuelCell Energy – Echte Alternativen zu Plug Power oder Absturzgefahr?

Der anhaltende Hype um Wasserstoff und Brennstoffzellen hat seit Anfang des Jahres neue Höhepunkte erreicht, maßgeblich getrieben von zwei spektakulären Ankündigungen des US-Unternehmens Plug Power.

Letzte Woche sicherte man sich das mit Abstand größte Investment aller Zeiten in diesem Bereich – der südkoreanische Industrie-Gigant SK Group wird satte 1,5 Milliarden US-Dollar in Plug Power investieren. In der Folge soll ein Joint Venture entstehen, dass den asiatischen Markt für Wasserstoff- und Brennstoff-Zellentechnologie erschließen soll.

Wenige Tage später folgte die Ankündigung eines europäischen Joint Ventures mit Renault. In dessen Rahmen soll den gemeinsamen Kunden dann eine Full-Service-Lösung für Transporter bis 3,5 Tonnen angeboten werden. Diese soll auch die Errichtung und den Betrieb der notwendigen Wasserstoff-Infrastruktur sowie die Belieferung mit Wasserstoff enthalten.