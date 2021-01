FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Dienstag in kleinen Schritten die Marke von 14 000 Punkten an. Überwiegend gute Vorgaben aus Asien und die nach dem verlängerten Wochenende freundlich erwarteten US-Börsen lieferten Unterstützung für den Leitindex, der gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,25 Prozent auf 13 883,24 Punkte stieg.

Insgesamt blieben die Schnäppchenjäger wie schon am Vortag aktiv. Der MDax , der am Dienstag seinen 25. Geburtstag feiert, stieg um 0,36 Prozent auf 31 318,51 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,2 Prozent nach oben. Zuvor gab es in Asien meist deutliche Gewinne. Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial steuert nach dem Feiertag auf einen freundlichen Start zu.