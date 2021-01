NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt einer Woche voller Unternehmensberichte wird am Montag mit einem schwachen Start an der Wall Street gerechnet. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor dem Auftakt 0,38 Prozent tiefer auf 30 877 Punkten. Zuvor gab es in Asien zwar meist deutliche Kursgewinne, in Europa waren die wichtigsten Indizes aber nach robustem Start klar ins Minus abgerutscht. An der technologielastigen Nasdaq-Börse könnte die Tendenz am Montag mit einem positiv erwarteten Start aber besser aussehen.

Zu Wochenbeginn meiden die Anleger nach den zuletzt erreichen Kursrekorden aller wichtigen US-Indizes weiter das Risiko, vor allem was die zuletzt gut gelaufenen zyklischen Standardwerte außerhalb des Technologiesektors betrifft. Nach dem jüngsten Anstieg bis auf 13 272 Punkten hatte der Dow am Freitag schon den Rückzug angetreten. Nun nehmen die Anleger also weiter Geld vom Tisch, bevor in den kommenden Tagen von fast der Hälfte der im Leitindex gelisteten Werte aktuelle Quartalszahlen erwartet werden.