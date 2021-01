Das Handynetz in Deutschland ist vielerorts der letzte Müll, die Aktie der Telekom ist es jedoch nicht (mehr). Warum wir einsteigen, erklären wir in folgendem Artikel.

Deutsche Telekom: DTE // ISIN: DE0005557508

„Hallo! Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Ah, Funkloch, ich ruf´ gleich wieder an!“ Es gibt keine Statistik darüber, doch wahrscheinlich gehören diese hilflosen Sätze zu den am häufigsten ausgesprochenen hilflosen Sätzen in Deutschland. Die Fortsetzung kennen Sie auch: „Hallo? Okay, bin wieder da. Was ich gerade gesagt habe, war … hallo? Das gibt´s doch nicht! Sind wir in Taka-Tuka-Land? Schon wieder weg! Haaaallo!!!“

Wollen Sie eine Steigerung dazu? Einfach mal mit der Bahn quer durch Deutschland fahren und versuchen ein 20 Minütiges Gespräch zu führen.

Während die Deutsche Telekom bereits fleißig Werbung für das neue 10G-Netz macht - erwischt, da sind wir ein bisschen voreilig, es ist erst das 5G-Netz - sind die Löcher im bestehenden 4G-Netz noch immer so groß wie die im Haushaltsentwurf von Olaf Scholz. Jetzt muss es eine noch nie dagewesene Zusammenarbeit zwischen den Konkurrenten Telekom, Vodafone und Telefónica richten. Die Funklöcher in „vergleichsweise gering frequentierten Gebieten“ sollen gestopft werden, wobei die Frage gestattet ist, warum ausgerechnet wir immer in solchen „vergleichsweise gering frequentierten Gebieten“ unterwegs sind. Aber Schwamm drüber, wenn die Sache funktioniert, und hilfloses Gestammel der Marke „Hallo, hörst du mich?“ irgendwann der Vergangenheit angehört.

Die Aktie der Telekom ist nicht so katastrophal wie die Netzverbindung und wir machen uns mal wieder bereit eine Position im Markt zu hinterlegen.

Primärszenario // 63%

„Raus aus dem Funkloch“ wäre doch ein schöner Weckruf für die Aktie. Tatsächlich sehen wir in unserem Primärszenario mit der berechneten Wahrscheinlichkeit von 63% eine Chance zum direkten Ausbruch an die Oberseite. Dabei nehmen die Bullen den Widerstand bei €15.725. Allerdings sieht für uns die laufende Aufwärtsbewegung seit Erreichen des Tiefs Anfang November bei €12.585 noch nicht vollständig aus. Deshalb wird es am Ende der aktuellen Aufwärtsbewegung zu einer Zwischen-Korrektur kommen. Diese werden wir für einen weiteren Einstieg nutzen. Daher heißt es achtgeben: Je höher diese Aufwärtsbewegung läuft, desto besser war unser jüngster Einstieg, der im Chart mit der zweiten grünen Box markiert ist. Denn es kann gut sein, dass wir dieses Preislevel nicht mehr zu sehen bekommen.

Alternativszenario // 37%

Im Sekundärszenario mit der Wahrscheinlichkeit von 37% schlägt der Kurs einen südlichen Umweg ein. Er geht zunächst unter die Unterstützung bei €14.865 und dann weiter in die Region um €13.650. Wenn wir uns erinnern, war diese Wahrscheinlichkeit das ursprüngliche Szenario. Sollte es soweit kommen, werden wir natürlich aufstocken. Den entsprechenden Punkt haben wir für Sie im Chart blau mit alt.(ii) markiert.

