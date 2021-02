Mittel- bis langfristig besteht beim Paar EUR/ZAR ein intakter Aufwärtstrend und sorgte insbesondere im abgelaufenen Jahr für dynamische Kursgewinne bis auf ein Hoch von 20,9437 ZAR. Von diesem Niveau hat sich der Wert in den letzten Monaten jedoch wieder deutlich entfernt und ist auf rund 17,50 ZAR sowie eine dort verlaufende Horizontalunterstützung aus den Jahren 2018/2019 zurückgefallen. Eine erste Reaktion der Käufer ließ nicht lange auf sich warten und brachte einige Gewinntage hervor. Möglicherweise könnte in diesem Bereich nun eine volatile Bodenbildungsphase einsetzen und für eine kurzfristige Trendwende beim Währungspaar EUR/ZAR sorgen. Dafür sprechen zum einen der überverkaufte Zustand des Cross-overs, zum anderen die recht massive Horizontalunterstützung aus den letzten Jahren.

Volatile Phase voraus

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, aktuell ist EUR/ZAR an eine erste kleine Hürde gestoßen. Darüber verlaufen um 18,00 sowie um 18,12 ZAR weite Widerstände. Erst wenn diese aus dem Weg geräumt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine kurzfristige Trendwende mit entsprechenden Anstiegschancen in den Bereich von 19,6929 ZAR merklich an. Daher kommen zurzeit nur spekulativ orientierte Anleger auf ihre Kosten, eine Verlustbegrenzung sollte unter den aktuellen Jahrestiefs von 17,50 ZAR angesetzt werden. Ein Rücksetzer unter diese Kursmarke würde unweigerlich zur Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends führen, Abschläge in den Bereich von 17,17 ZAR kämen dann nicht überraschend. Spätestens ab 17,00 ZAR sollten jedoch Käufer wieder durchgreifen, um den dort befindlichen Support nicht zu gefährden. Darunter würde nämlich eine Erholungsbewegung extrem schwierig werden.