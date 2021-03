Investoren setzen 7 Mio. Dollar auf Maritime Resources!

Maritime Resources hat rund 7 Mio. CAD bei Investoren eingesammelt und kann jetzt den Minenbau auf dem Hammerdown-Goldprojekt in Neufundland mit viel Rückenwind vorantreiben.

Maritime Resources: Gold-Minenbau startet 2021

Maritime Resources entwickelt die Hammerdown-Mine in Neufundland. Bis 2004 hat die inzwischen von Alamos Gold übernommene Richmont Mines dort Gold gefördert, ehe der damals zu niedrige Goldpreis den Betrieb unwirtschaftlich machte. Das Maritime-Management hat in den vergangenen Jahr diese Liegenschaft sowie weitere in der Umgebung exploriert und das Ex-Bergwerk auf Vordermann gebracht. Inzwischen kommt die Ressource auf insgesamt 987.000 Unzen Gold. Zudem plant man den Kauf einer eigenen Mühle in der Nähe der Liegenschaft (siehe hier). Noch 2021 will Maritime mit dem Bau der Goldmine beginnen. Laut der letzten vorliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) ist ein Abbau von 69.500 Unzen Gold jährlich in den ersten fünf Jahren geplant. Das macht auf dem aktuellen Gold-Preisniveau Einnahmen von rund 118 Mio. US-Dollar. Maritimes aktueller Börsenwert liegt aber bei gerade einmal umgerechnet 42,5 Mio. US-Dollar. Dass die Aktie unterbewertet ist, scheint auch der Londoner Private Equity-Investor Tembo Capital erkannt zu haben. Jüngst sicherten sich die Briten 8,2 Prozent der Anteile (siehe hier). In den vergangenen Monaten scheiterte die Maritime-Aktie diverse Male an der Marke von 0,15 CAD. Dieser „Deckel“ dürfte aber bald verschwinden, denn im April laufen 32,3 Mio. Warrants zum Preis von 0,15 CAD aus. Die könnte einen nachhaltigen Ausbruch der Aktie zur Folge haben. Mehr zum Unternehmen erfahren Sie im folgenden Video-Interview mit CEO Garett Macdonald.