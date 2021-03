Kann die extrem große Skepsis bei den Privatanlegern die wikifolios beflügeln?

Bei unseren wikifolios gab es gegenüber der Vorwoche keine Veränderung bei der Positionierung. Seit gut zwei Wochen sind wir hier nun „Hebel Long“ investiert. Der Wechsel erfolgte bei einem DAX-Niveau von ca. 14360 Punkten. Aktuell notiert der deutsche Leitindex rund 200 Punkte höher, was sich entsprechend positiv auf die wikifolios ausgewirkt hat.

Nach dem Sprung auf ein neues Allzeithoch ist der DAX aber nicht mehr wirklich weitergekommen. Der steile Anstieg im Vorfeld hat Körner gekostet, so dass die aktuelle Konsolidierung erst mal nicht ungewöhnlich ist. Hinzu kommt, dass sich vor allem die US-Hightechbörse seit Mitte Februar relativ schwach präsentiert, was den DAX gerade zum Handelsstart immer wieder belastet. Bislang war es die ganze Woche über so, dass der DAX mit Verlusten in den Tag gestartet ist, sich die Kurse dann aber relativ schnell wieder erholt haben.