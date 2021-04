DAX gerät unter Druck

Wichtig bleibt weiterhin der 10er-EMA bei aktuell 15.232 Punkten. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist von eher weiter steigenden Kursen auszugehen. Unter dem 10er-EMA würde sich die Lage für den DAX langsam eintrüben.

Dabei könnte die überhitzte Lage im US-Index S&P 500, der sich an der oberen Begrenzung eines 10 Jahre alten Trendkanals befindet, ebenso für Gegenwind im DAX sorgen, wie der wieder ansteigende Euro. Saisonal steht zudem der Monat Mai vor der Tür, „Sell in May and go away“ könnte sich also in diesem Jahr wieder bewahrheiten.