Maritime Resources: Aktie bricht aus, 12-Monats-Hoch im Visier!

Die Aktie von Maritime Resources ist ausgebrochen und zeigt Momentum. Derweil macht der Gold-Developer wichtige Schritte zum Start des Minenbaus. Die neue Ressource ist in Arbeit, zudem stehen Bohrergebnisse an.

Lange war die 15 Cent-Marke der Deckel für die Aktie von Maritime Resources (0,21 CAD; CA57035U1021). Doch nun ist das Papier fast mustergültig ausgebrochen. Wie wir richtig vermutet haben beschleunigte das Auslaufen von mehr als 32 Mio. Warrants die Bewegung nach oben. Inzwischen liegt Maritime sogar über der 21 Cent-Marke und nimmt nun das Hoch aus dem vergangenen Jahr ins Visier. Die Entwicklung erinnert uns ein wenig an die Aktie von Minera Alamos , deren Papiere ewig seitwärts liefen, bevor das Auslaufen von Warants den Weg für einen Aufwärtstrend frei machte. Begleitet wird der Anstieg bei Maritime Resources mit einem höheren Handelsvolumen, was grundsätzlich ein gutes Zeichen ist. Die Aktie hat aber noch Potenzial, wie die jüngste Studie von Canaccord zeigt. Die Analysten haben ein Kursziel von 30 Cent ausgegeben.

Maritime Resources sichert sich eigene Verarbeitungsanlage, Investoren steigen ein!

Der Anstieg wird zudem von guten Nachrichten begleitet. So hat sich Maritime Resources für kleines Geld eine eigene Verarbeitungsanlage nahe des Hauptprojekts Hammerdown gesichert (ausführlich hier). Dort soll dann das Erz verarbeitet werden, dass aus der Ressource gewonnen werden soll. Laut CEO Garett Macdonald will man noch dieses Jahr die Entscheidung für den Minenbau treffen und damit beginnen. Bei vollem Betrieb will das Unternehmen 69.500 Unzen Gold p.a. in den ersten fünf Jahren abbauen. Hammerdown ist eine ehemals von Richmont Mines (heute Alamos Gold) betriebene Goldmine, die eine gute Infrastruktur besitzt. Daneben haben bei der jüngsten Kapitalerhöhung bekannte Investoren wie Crescat und Tembo Capital Aktien gekauft. Aktuell fährt Maritime ein großes Bohrprogramm im Volumen von 30.000 bis 40.000 Bohrmeter, zudem arbeitet man parallel an den restlichen Betriebsgenehmigungen und einem Update der Ressource. Zudem wird es wie bei jedem Minenbau eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) geben, die spätestens am Ende des Jahres vorgelegt werden soll. Mehr zu den Plänen erfahren Sie im Video-Interview mit CEO Garett Macdonald.