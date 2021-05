Infineon unter Druck

Seit dem Verlaufshoch bei 36,30 Euro vom 06. April befinden sich die Aktien von Infineon wieder im kurzfristigen Abwärtstrend. Dabei liefen Aufwärtskorrekturen innerhalb dieses Abwärtstrends in der Regel leicht über dem 10er-EMA aus. Aktuell befinden sich die Aktien von Infineon am heutigen Dienstag erneut unter Druck und verlieren um 3,72% auf 32,46 Euro. Die Aktien könnten sich nun dem 200er-EMA im Bereich von 30,00 Euro nähern. Eine Short-Position bietet sich bei einem erneuten Hochlauf im Bereich des 10er-EMA an.

Trading-Strategie: