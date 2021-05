Den Höhepunkt markierte das Microsoft-Papier bei 263,19 US-Dollar gegen Ende April und drehte nach einer fulminanten Kursrallye zur Unterseite ab. In der seit knapp zwei Wochen andauernden Abwärtsbewegung ging es im gestrigen Handel dynamisch auf den EMA 50 sowie die Hochs aus Februar dieses Jahres um 246,13 US-Dollar abwärts. Kurzzeitig wirkt diese Unterstützung stabilisierend, unter wellentechnischen Aspekten droht darunter jedoch ein weiterer Kursrutsch und kann für ein kurzfristiges Short-Investment herangezogen werden. Anschließend allerdings könnte Microsoft schon wieder von der Gunst der Anleger profitieren und zur Oberseite abdrehen.

1-2-3-Korrektur

Auf Sicht der nächsten Tage könnte bei Microsoft eine Gegenbewegung zunächst in den Bereich von grob 253,40, maximal jedoch an 255,00 US-Dollar starten. Von da an sollten jedoch wieder Abschläge erwartet werden, unterhalb des EMA 50 sowie des Kursniveaus von 246,31 US-Dollar drohen weitere Rückschläge auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 237,61 US-Dollar. Für dieses Szenario könnte beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DV2LNM zum Einsatz kommen. Eine nachhaltige Stabilisierung auf dem aktuellen Kursniveau und anschließende Rückkehr mindestens über 256,54 US-Dollar könnte dagegen zu einem Test der aktuellen Rekordstände bei 263,19 US-Dollar führen.