Deutsche Telekom erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 26,4 Mrd. Euro, was über den Analystenprognosen von 25,6 Mrd. Euro lag. Das Ebitda (bereinigt) stieg auf 946 Mio. Euro, im Vorjahr waren es nur 936 Mio. Euro und lag ebenfalls über der Prognose von 930 Mio. Euro. Beim bereinigten Nettogewinn verfehlte der Konzern aber die Prognose von 1,25 Mrd. Euro mit einem Fehlbetrag von 50 Mio. Euro. Beim Ausblick für 2021 bekräftigt das Management seine Einschätzungen.

Aktie bleibt defensiv

Unter technischen Aspekten notiert die Deutsche Telekom an einer wichtigen Schaltmarke für die nächsten Wochen, gelingt es einen Anstieg über das Widerstandsniveau von 16,63 Euro per Wochenschlusskurs zu vollziehen, könnte Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 17,36 Euro freigesetzt werden. Darüber wäre sogar ein Anstieg an die zentrale Hürde von 17,60 Euro vorstellbar und kann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV2NPN gewinnbringend nachgehandelt werden. Sollte der Wert des Wertpapiers jedoch unter 16,25 Euro zurückfallen, müssten die beiden Unterstützungen verlaufend um 16,00 und 15,55 Euro einem erneuten Test unterzogen werden.