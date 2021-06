Aktien Curevac: starkes IPO und nun? Anzeige Gastautor: Dennis Austinat | 01.06.2021, 07:46 | 1277 | 0 01.06.2021, 07:46 | Der Markt für IPOs hat in letzter Zeit große Gewinne für Investoren geliefert, die die Aktien erwerben konnten, bevor die Unternehmen an die Börse gingen. Dazu gehört auch Curevac, allerdings schwächelt der Titel nun. Der Markt für IPOs hat in letzter Zeit große Gewinne für Investoren geliefert, die die Aktien erwerben konnten, bevor die Unternehmen an die Börse gingen. Dazu gehört auch Curevac, allerdings schwächelt der Titel nun. Doch nicht jeder Anleger konnte sich vorbörslich an den Unternehmen via Aktien beteiligen. Sie mussten die Aktien am ersten Handelstag erwerben und dennoch schafften viele Titel einen satten Gewinn. Curevac war einer der stärksten IPOs in den vergangenen 12 Monaten und hat eine Rendite von knapp 600 Prozent erzielt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. CureVac hat sich auf die Boten-RNA- oder mRNA-Technologie spezialisiert, die die Grundlage für mehrere führende Covid-19-Impfstoffprogramme bildet. Das deutsche Biotech-Unternehmen ging im August zu einem Preis von 16 $ pro Aktie an die Börse und verzeichnete am ersten Tag einen Kursanstieg von 249 %, wobei die Aktie bei 55,90 $ schloss. Im Januar schloss CureVac einen Vertrag mit Bayer ab, um die Entwicklung und Lieferung seines Impfstoffkandidaten Covid-19 zu beschleunigen. Der mRNA-basierte Impfstoff Covid-19 des Unternehmens befindet sich nun in der klinischen Erprobung, und Daten der Phase 2b/3 werden für diesen Sommer erwartet. Bisher hat Curevac auch keine Daten zur Wirksamkeit ihres Vakzins veröffentlicht, was zuletzt zu Gewinnmitnahmen geführt hat. Curveac-Aktie orientiert sich nach unten Das im Vergleich zur Konkurrenz bei der Corona-Impfstoffentwicklung nur sehr langsam vorankommende Tübinger Unternehmen befindet sich seit Ende April in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Aktuell wird die Unterstützung bei knapp 110 Dollar getestet. Auch der MACD (Momentum) dreht leicht nach unten weg. Die nächsten Haltemarken befinden sich etwas unterhalb von 90 beziehungsweise 80 Dollar. Erst bei Kursen oberhalb des Widerstands bei rund 118 Dollar hellt sich das Chartbild von Curevac wieder auf. Erhalten Sie genau das, wofür Sie zahlen, mit provisionsfreiem Investieren in Aktien: 100% Aktien 0% Provision



